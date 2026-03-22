salto con gli sci eirin maria kvandal fa doppietta sul trampolino di volo di vikersund sieff supera i 200 metri

Eirin Maria Kvandal ha conquistato la vittoria anche nella seconda gara sul trampolino di Vikersund, portando a casa una doppietta nella tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Nella stessa competizione, Sieff ha superato i 200 metri, contribuendo a un evento di rilievo nella stagione.

Eirin Maria Kvandal vince anche gara-2 e fa doppietta sul trampolino di volo di Vikersund in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La competizione odierna ha regalato grande spettacolo, ma purtroppo il peggioramento delle condizioni meteo ha portato all’annullamento della seconda serie quando mancavano ormai otto salti alla fine dell’evento. Le raffiche di vento sono diventate infatti sempre più intense e avrebbero messo a rischio l’incolumità delle atlete, considerando le elevate velocità di stacco sul mastodontico Flying Hill norvegese. Resta valido dunque il risultato della prima serie, che ha visto una strepitosa Kvandal superare il muro dei 230 metri spingendosi fino a 231. 🔗 Leggi su Oasport.it

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