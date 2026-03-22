Sainz impazzisce per Pogacar | l' esultanza dello spagnolo all' arrivo a Sanremo

Durante la Milano-Sanremo, Carlos Sainz ha assistito all’arrivo di Pogacar in volata, seguendo l’evento tramite lo schermo del suo smartphone. Lo spagnolo ha mostrato entusiasmo per la performance del ciclista sloveno, che si è aggiudicato la classica. Tra i numerosi tifosi lungo il percorso, anche Sainz ha avuto modo di vivere il momento con intensità.