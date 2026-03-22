Sainz impazzisce per Pogacar | l' esultanza dello spagnolo all' arrivo a Sanremo
Durante la Milano-Sanremo, Carlos Sainz ha assistito all’arrivo di Pogacar in volata, seguendo l’evento tramite lo schermo del suo smartphone. Lo spagnolo ha mostrato entusiasmo per la performance del ciclista sloveno, che si è aggiudicato la classica. Tra i numerosi tifosi lungo il percorso, anche Sainz ha avuto modo di vivere il momento con intensità.
Tra i tanti tifosi di Tadej Pogacar presenti lungo il tracciato della Milano-Sanremo c'era anche Carlos Sainz, che ha seguito dal suo smartphone l'arrivo in volata del campione sloveno. Il pilota spagnolo, grande amico di Pogi, ha esultato come se avesse vinto un Gran Premio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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