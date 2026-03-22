Bologna, 22 marzo 2026 – Tra le ‘ Sagre di qualità ’ premiate anche le eccellenze dell’Emilia-Romagna: dal tartufo nero allo scalogno, dal salame ai dolci, dal vino novello alla lavorazione del maiale: i presidenti delle Pro Loco sono stati premiati durante una cerimonia istituzionale in Senato, nella prestigiosa Sala Koch, ricevendo le targhe assegnate da UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia). Più di mille - tra volontari, presidenti di Pro Loco e sindaci - hanno partecipato all'evento organizzato all'Ergife Palace Hotel di Roma che ha aperto la due giorni di manifestazioni dedicati alla consegna dei marchi 'Sagra di Qualità' ed ' Evento di Qualità '. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sagre migliori, dallo scalogno al tartufo. “Custodiscono le tradizioni dell’Emilia-Romagna”

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