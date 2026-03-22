Sabatini | Spalletti ha buttato un’occasione Nel calcio non esiste la vittoria ai punti

Da juventusnews24.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamenti Kessie Juve, contatti fra i bianconeri e l’entourage del giocatore. La richiesta del centrocampista e la sua volontà Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sabatini spalletti ha buttato un8217occasione nel calcio non esiste la vittoria ai punti
© Juventusnews24.com - Sabatini: «Spalletti ha buttato un’occasione. Nel calcio non esiste la vittoria ai punti»

Articoli correlati

Sabatini critica Spalletti: «Cambi incomprensibili, ha tolto tutti i punti di riferimento alla Juve»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Sabatini pazzo di Spalletti: «La Juve ha preso un allenatore da Scudetto. Legge e vive il calcio con genialità». Messaggio importante al tecnico bianconero!di Redazione JuventusNews24Sabatini, ex dirigente della Roma, ha speso nuove parole al miele nei confronti di Luciano Spalletti.

Sandro Sabatini duro con Spalletti:Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini... #shorts

Video Sandro Sabatini duro con Spalletti:Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini... #shorts

Contenuti utili per approfondire Sabatini Spalletti ha buttato...

Discussioni sull' argomento Pressing: Sabatini: Leao, impara da Yildiz: in campo devi sbatterti! Video; Juventus, la vittoria ai punti non esiste: occasione buttata per due errori grossolani. Tornano Vlahovic e Milik che sono meglio di David e Openda.

sabatini spalletti ha buttatoSabatini analizza il momento della Juve e si scaglia duramente contro un giocatore bianconero. Ecco cosa ha detto il giornalistaSabatini analizza il momento della Juve e si scaglia duramente contro un giocatore bianconero. Ecco cosa ha detto il giornalista Le dinamiche interne alla Continassa e le scelte tattiche di Spalletti ... juventusnews24.com

Sabatini: La Juventus mi sta piacendo, ho sempre detto che Spalletti doveva cambiare portiereIntervenuto a Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato della Juventus: E' una Juventus che è, comunque negli ultimi mercati ha speso uno sproposito nel comprare i giocatori e ... tuttojuve.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.