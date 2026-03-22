Dopo la partita tra Milan e Torino terminata 3-2, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il rigore assegnato ai granata, definendolo “surreale” e frutto dell’intervento del VAR. Sabatini ha anche commentato la decisione relativa a Pavlovic, descrivendola come una “carezza”. Le sue parole sono state rivolte alle decisioni arbitrali prese durante il match.

"Il successo sul Toro è stato sofferto nel primo tempo e ridicolizzato verso la fine da un rigore inventato dal Var, per una carezza di Pavlovic a Simeone. “Carezza”, avete letto bene: non manata". Questo il duro parere di Sandro Sabatini sul rigore fischiato al Torino durante la partita contro il Milan. Sabatini ha parlato anche dei singoli rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il reparto>>> "Maignan preciso in ogni situazione, addirittura miracoloso a metà secondo tempo. In difesa Tomori subito ammonito e perciò frenato, nella ripresa rimpiazzato dal più intraprendente Athekame. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini duro: “Rigore surreale, inventato dal VAR. Quella di Pavlovic è una carezza”

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