Sabalenka si confronta ancora con polemiche, questa volta rivolta agli organizzatori di Miami. La numero uno del mondo ha commentato che mai le era capitato una situazione simile, dopo aver vinto contro Ann Li in un match spostato dal campo Centrale su uno secondario. La giocatrice ha espresso la sua insoddisfazione riguardo al cambio di location senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Aryna Sabalenka, nel bene e nel male, non è mai stata una da tirarsi indietro. Tanto dentro quanto fuori dal campo, con dichiarazioni spesso pungenti e senza mai preoccuparsi di avere peli sulla lingua. E anche al Wta 1000 di Miami, dove arriva da campionessa in carica e con l'obiettivo di completare il Sunshine Double dopo la vittoria ad Indian Wells, la n.1 al mondo non ha esitato ad alzare la voce dopo la vittoria al primo turno contro Ann Li, una delle padrone di casa. Il motivo delle parole, piccate pur senza eccedere, risiede in una scelta degli organizzatori del torneo sulla programmazione: in una giornata funestata da interruzioni per pioggia, quella di venerdì scorso, hanno spostato la partita di Sabalenka su uno dei campi secondari, con condizioni più fredde, invece del Centrale come previsto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabalenka, un'altra polemica. Stavolta ce l'ha con gli organizzatori di Miami: "Non mi era mai successo..."

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