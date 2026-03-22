Ryan Gosling ha commentato la sua possibile interpretazione di Ghost Rider in un prossimo film Marvel. La sua partecipazione al progetto rimane ancora in discussione e la situazione viene descritta come complicata. Le voci sulla sua presenza nel cast continuano a circolare, ma ufficialmente non ci sono ancora conferme definitive. La questione resta aperta e soggetta a ulteriori sviluppi.

Nel mondo Marvel, le voci spesso corrono più veloci delle conferme: Ryan Gosling ha finalmente detto la sua sulla sua selezione per il ruolo di Ghost Rider in un prossimo film. Ryan Gosling commenta per la prima volta le voci che lo vedevano come Ghost Rider nel MCU, parlando di trattative ma senza conferme. L'attore definisce la situazione "complicata", mentre il futuro del personaggio Marvel resta ancora incerto. Gosling affronta il caso Ghost Rider Negli ultimi mesi, il nome di Ryan Gosling è stato sempre più spesso accostato a uno dei personaggi più iconici e irregolari dell'universo Marvel: Ghost Rider. Un'ipotesi che ha acceso l'immaginazione dei fan, alimentata anche dalla possibilità che lo "Spirito della Vendetta" potesse fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe attraverso un progetto come Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling è ancora in lizza per interpretare Ghost Rider? "È una situazione complicata”

Articoli correlati

Ghost Rider: Ryan Gosling e il possibile ritorno del supereroe Marvel al cinemaIl ritorno di Ghost Rider sul grande schermo è uno dei desideri più ardenti dei fan Marvel.

Leggi anche: Steve Carell, Ryan Gosling ed Emma Stone in una commedia romantica che smonta i cliché dell’amore

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ryan Gosling

Temi più discussi: Ryan Gosling torna al cinema, grande scommessa di Amazon; L’ultima missione: Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller - Close-up; Project Hail Mary : perché Ryan Gosling porta un Tag Heuer nello spazio; Ryan Gosling: i ruoli più belli, divertenti e indimenticabili della sua carriera.

Ryan Gosling è ancora in lizza per interpretare Ghost Rider? È una situazione complicataNel mondo Marvel, le voci spesso corrono più veloci delle conferme: Ryan Gosling ha finalmente detto la sua sulla sua selezione per il ruolo di Ghost Rider in un prossimo film. movieplayer.it

Ryan Gosling conferma conversazioni con la Marvel riguardo Ghost Rider, ma è una situazione complicataScopri cosa ha detto Ryan Gosling sul possibile ruolo di Ghost Rider nell’MCU e i contatti con Marvel Studios per il futuro ... cinefilos.it

Ryan Gosling dice a theevesapple quale film farebbe vedere a un alieno appena arrivato sulla Terra… E voi, che film fareste vedere Non perdetevi L'ultima Missione: Project Hail Mary ora nel tuo The Space Cinema Scegli i tuoi posti https://tinyurl.com facebook

Ryan Gosling, astronauta involontario nel film L'ultima missione. #ANSA x.com