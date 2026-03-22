Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha espresso pieno sostegno alla campagna militare avviata contro l’Iran, annunciando che si aspetta un’unità completa tra le nazioni dell’alleanza. Questo posizionamento avviene mentre il Presidente Donald Trump ha già dichiarato la vittoria militare nella regione, sebbene alcuni leader europei mostrino esitazione nel partecipare direttamente alle operazioni per aprire lo Stretto di Hormuz. L’intervento di Rutte arriva in un momento delicato, dove la pressione degli Stati Uniti si scontra con le preoccupazioni dei partner europei riguardo ai costi energetici e ai rischi percepiti. Il segretario generale sottolinea come l’obiettivo finale sia garantire la sicurezza globale contro una minaccia nucleare iraniana, paragonando la situazione alla gestione del caso della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rutte: Europa unita contro l’Iran, Trump critica i codardi

Articoli correlati

Rutte difende Trump davanti all’Europa: “Nato senza gli Usa non sopravvive, in Groenlandia serve sicurezza”Nel corso del suo intervento al Parlamento europeo, Rutte ha spigato che il potenziamento dell'Alleanza Atlantica tramite l'aumento delle spese...

Trump, svolta sulla Groenlandia: «Con Rutte ipotesi per un accordo quadro». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'EuropaIl ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha dichiarato di accogliere con favore l'annuncio di Donald Trump sul ritiro dei dazi...

Tutto quello che riguarda Rutte Europa unita contro l'Iran Trump...

Discussioni sull' argomento Trump contro gli alleati e la Nato, ma l'Europa lo molla su Hormuz; Guerra Iran, no di Londra e Berlino a richieste Usa su Stretto Hormuz: Nato non c’entra; Il Ministro Antonio Tajani partecipa al Consiglio Affari Esteri UE; Non è la nostra guerra. Gli alleati Nato respingono il comando di Trump su Hormuz.

Rutte: la Nato dovrebbe essere più guidata dall'EuropaMilano, 12 feb. (askanews) - Ma oggi abbiamo anche visto la prova di qualcos'altro, un vero cambiamento di mentalità, un'unità di visione, una Difesa europea molto più forte all'interno della NATO, ... quotidiano.net

Iran, Rutte: "Trump agisce per rendere mondo sicuro" "Lo sta facendo per rendere l'intero mondo sicuro". Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dato il suo pieno sostegno all'attacco di Donald Trump all'Iran, affermando di aspettarsi che, nonost facebook

Rutte, una garanzia. Sempre il peggio x.com