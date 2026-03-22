Rosenior invita il Chelsea a ignorare il rumore dopo la sconfitta per 3-0

Dopo la sconfitta per 3-0 nel Merseyside, Rosenior invita il Chelsea a “ignorare il rumore” e a concentrarsi sul lavoro in vista delle prossime partite. La squadra ha subito un pesante risultato che ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, ma l’allenatore chiede di mantenere la calma e di non lasciarsi influenzare dalle critiche. La partita si è giocata ieri sera e rappresenta un momento difficile per il club.

2026-03-21 23:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Chelsea ha subito una grande battuta d’arresto nel Merseyside. Liam Rosenior ha esortato i suoi giocatori del Chelsea a “ignorare il rumore” dopo che sabato hanno subito la quarta sconfitta consecutiva con una sconfitta per 3-0 contro l’Everton. Il Chelsea si è recato nel Merseyside sulla scia dell’eliminazione dalla Champions League per mano dei detentori del Paris Saint-Germain, con umiliazioni in entrambe le gare degli ottavi di finale arrivate su entrambi i lati di una frustrante sconfitta interna per 1-0 contro il Newcastle United. E gli uomini di Rosenior sono stati comodamente secondi alla loro prima visita all’Hill Dickinson Stadium, dove l’Everton ha prodotto una prestazione che ha smentito la loro forma casalinga ampiamente deludente in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rosenior invita il Chelsea a “ignorare il rumore” dopo la sconfitta per 3-0 Articoli correlati Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea in mezzo al “rumore negativo” dopo la quarta sconfitta consecutivaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: “Arriveremo a fondo della questione”In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell'andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia... Approfondimenti e contenuti su Rosenior invita Chelsea, Rosenior sfida il paradosso: foglietto tattico a Garnacho sul 2-8All’83° minuto del match contro il PSG, con il Chelsea ormai sotto 0-3 e il conto complessivo che segna 2-8, Rosenior regala una scena destinata a far discutere. L’allenatore consegna ad Alejandro Gar ... gonfialarete.com Rosenior consegna un biglietto ai calciatori del Chelsea mentre perdevano 8-2 e restano interdettiL'assurda strategia di Rosenior durante la disfatta del Chelsea: consegna un foglietto con delle indicazioni ai Garnacho, ma i suoi giocatori sono perplessi ... fanpage.it