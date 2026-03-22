Le giallorosse cedono 0-3 alla nuova campionessa di A2 dopo aver sfiorato il primo set. Ora i playoff contro Costa Volpino per inseguire la Serie A1 Coach Cuccarini schiera la diagonale Guiducci-Perovic, Consoli e Guidi al centro, Bosso e Jatzko in banda con Zannoni libero.L’avvio è favorevole alle giallorosse, che partono con grande intensità e trovano subito il +5 con il muro di Guidi (8-3). Talmassons prova a rientrare (10-8), ma Roma risponde e allunga fino al 17-11 grazie a un altro muro, questa volta di Consoli.Nel finale le friulane riescono però a rientrare fino al 23-23.Romaha due palle set, ma non riesce a concretizzarle ecede ai vantaggi sul25-27, in un parziale che cambia l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley cede a Talmassons: ora i playoff per inseguire la promozione

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