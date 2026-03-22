Roma romeno ucciso a sprangate | arrestato connazionale

A Roma, un uomo di 37 anni è stato trovato morto in un casolare abbandonato. La vittima è stata colpita con un bastone di ferro in modo violento e ripetuto. Nella stessa giornata, le forze dell’ordine hanno arrestato un connazionale sospettato di essere coinvolto nell’omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Una serie di colpi violentissimi con un bastone di ferro. Così sarebbe stato ucciso il 37enne il cui corpo è stato rinvenuto nella giornata di sabato in un casolare abbandonato a Roma. Poche ore dopo il ritrovamento, il presunto responsabile dell’omicidio è stato arrestato. All’origine di tutto ci sarebbero dei dissapori tra i due, entrambi originari dell’Est Europa. Si sarebbero ritrovati in via Giggi Spatucci, all’altezza dell’edificio abbandonato tra le zone Nomentana e San Basilio. Lì, durante una lite, la vittima avrebbe rivolto al suo aggressore una serie di offese che hanno scatenato la reazione dell’uomo, un cittadino romeno. Quest’ultimo ha così iniziato a colpire a sprangate l’uomo uccidendolo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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