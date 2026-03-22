A Roma, un iraniano ha aggredito la moglie, sostenendo che il suo comportamento fosse giustificato dalla religione islamica. La coppia si era trasferita in Italia con l’intento di iniziare una nuova vita, ma la donna ha subito un trattamento violento che l’ha portata a vivere in uno stato di paura e isolamento. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla situazione della donna e sulla violenza domestica.

Marito e moglie erano arrivati in Italia per avere una vita migliore. Una volta trasferitisi a Roma, però, almeno per la donna, la relazione si trasforma in una gabbia. «Mi picchiava due volte a settimana perché lo diceva l’Islam - aveva raccontato in aula – mi impediva di parlare italiano, di studiarlo e di uscire di casa». Nei giorni scorsi, per quei fatti, il tribunale ha condannato H.S. un iraniano di 51 anni, allenatore di ginnastica artistica a livello olimpico in patria - a due anni (pena sospesa) per maltrattamenti e lesioni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46805567 È in questo periodo, tra il 2017 e il 2019, che per i giudici scattano i maltrattamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

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