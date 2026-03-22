Roma-Lecce oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi la Roma affronta il Lecce nella 30esima giornata di Serie A. Dopo aver perso contro il Bologna in Europa League e sconfitto dal Como in campionato, la squadra di Gasperini torna a giocare in campionato. L’incontro si svolge oggi, 22 marzo, e si può seguire in diretta, con orario e probabili formazioni già annunciati.

Dopo l’eliminazione in Europa League ad opera del Bologna e la recente sconfitta in campionato contro il Como, la Roma di Gasperini oggi, 22 marzo, torna in campo per provare a rilanciarsi nella 30esima giornata di serie A. I giallorossi ricevono all’Olimpico un cliente ostico, il Lecce, sempre alla caccia di punti salvezza. Roma-Lecce: le probabili formazioni. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrino, El Shaarawy; Malen. . Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.. Roma-Lecce: orario e dove vederla. La partita tra Roma e Lecce, valida per la 30esima giornata di serie A, è in programma alle 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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