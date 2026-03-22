Hermoso decisivo con assist e salvataggio sulla linea, non convince El Aynaoui. Thiago Gabriel il migliore dei suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lecce, le pagelle: Vaz, elettricità e gol da 7. Falcone para dentro alla porta, 5

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Roma-Lecce 1-0, le pagelle: Robinio Vaz (6) si sblocca e rilancia i giallorossi, Hermoso (7) assist e salvataggio decisivoLa Roma si rilancia in chiave Champions e aggancia la Juventus al quinto posto a quota 54, con il Como avanti di tre punti.

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Le pagelle di Lecce Roma #shorts

Tutto quello che riguarda Roma Lecce le pagelle Vaz elettricità e...

Temi più discussi: Como-Roma 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Lecce 2-1, pagelle: De Bruyne cambia la musica, Politano decisivo; Napoli-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: Politano decisivo con goal e assist, Hojlund non sbaglia, Gilmour guida la rimonta, Anguissa fuori giri, bene Banda e Ngom; Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibile.

Le pagelle di Roma-Lecce: Pierotti e Tiago mancano solo il colpaccio. Da Gallo un altro assist al contrarioRoma-Lecce, le pagelle: un quarto del solito Falcone avrebbe portato ad un facile pareggio. Ramadani certezza in positivo, Stulic-Cheddira in negativo ... calciolecce.it

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Wladimiro Falcone in conferenza dopo Roma-Lecce: “Brividi quando gioco all’Olimpico Sì fa sempre effetto. Ieri ero tranquillo, ho pensato forse l’ho superata, invece oggi non riuscivo a mangiare, vedo i tifosi della Roma e credo che non supererò mai ques facebook

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