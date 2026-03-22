Roma-Lecce Gasperini si gioca tutto | debutta Vaz dal 1?
Gian Piero Gasperini prepara il debutto di Vaz dal primo minuto nella partita tra Roma e Lecce. La squadra giallorossa cerca di sfruttare il momento e ottenere i tre punti per avvicinarsi alla zona Champions League, dopo il recente passo falso della Juventus. La sfida si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a scendere in campo.
La Roma di Gian Piero Gasperini è chiamata a giocarsela contro il Lecce, con l’obbligo categorico di capitalizzare il passo falso della Juventus per rientrare nella corsa Champions League. Dopo l’umiliante eliminazione dall’ Europa League subita per mano del Bologna, il tecnico di Grugliasco rivoluziona l’undici titolare, lanciando dal primo minuto il talento di Robinio Vaz. La crisi profonda, alimentata da un’emorragia difensiva senza precedenti, impone una sterzata immediata allo stadio Olimpico: con 9 partite al termine, i giallorossi non possono più permettersi cali di tensione se vogliono evitare il sorpasso definitivo delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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