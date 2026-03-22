Domenica alle 18 la Roma attende il Lecce allo stadio Olimpico per provare a reagire al momento negativo. I giallorossi hanno appena salutato l’Europa League, eliminati dal Bologna, ma anche in campionato le cose si sono complicate dopo il ko lo scontro diretto col Como. Tutto però ancora aperto per i lupi, che rimangono almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Lecce (domenica 22 marzo 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Malen può colpire ancora

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