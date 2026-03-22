Roma-Lecce diretta | Di Francesco contro il proprio passato incrocio pericoloso all' Olimpico

Roma-Lecce, lupa contro lupa: chi azzana per primo? Allo stadio Olimpico alle ore 18 in scena una partita cruciale per entrambe: il Lecce deve rispondere alla Cremonese, che ieri - con l'ex giallorosso Giampaolo al debutto in panchina - ha vinto a Parma; la Roma deve approfittare del passo falso della Juventus e dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna ha solo al via italiana per arrivare in Europa. L'ultima volta che la Roma ha giocato la Champions League sulla panchina capitolina c'era Eusebio Di Francesco (eliminazione con il Porto, era il 2019, l'anno prima lo stesso DiFra portò la propria squadra in semifinale). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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