La Roma si rilancia in chiave Champions e aggancia la Juventus al quinto posto a quota 54, con il Como avanti di tre punti. La partita dell'Olimpico contro il Lecce si rivela più complicata del previsto e a deciderla è Robinio Vaz che trova il suo primo gol in Serie A e con la maglia giallorossa. Una rete di un peso specifico enorme, perché permette alla squadra di Gasperini di mantenere vive le speranze del quarto posto e di riaccendere l'entusiasmo della piazza dopo gli ultimi risultati negativi. La Roma ringrazia Vaz ma anche Hermoso che oltre a fornire l'assist al francese salva anche un gol sulla linea praticamente fatto di Pierotti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Lecce 1-0, le pagelle: Robinio Vaz (6) si sblocca e rilancia i giallorossi, Hermoso (7) assist e salvataggio decisivo

Articoli correlati

Pagelle Roma Lecce, decide la sfida Robinio Vaz! I giallorossi ripartono in campionato! I VOTICalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si...

Pagelle Roma-Lecce 1-0, super Robinio Vaz: bocciato TsimikasTerminata la gara tra Roma e Lecce, con i giallorossi che portano a casa tre punti fondamentali in ottica classifica grazie alla rete di Robinio Vaz.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Lecce 1 0 le pagelle Robinio Vaz 6...

Temi più discussi: Roma-Lecce, tra Champions e lotta salvezza; L’arbitro di Roma – Lecce, fischia Sacchi: 7 vittorie in 18 partite con i giallorossi; Serie A: Roma-Lecce in campo domenica alle 18 DIRETTA; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Roma-Lecce 1-0: video, gol e highlightsProsegue la rincorsa della Roma a un posto Champions. La squadra di Gasperini aggancia la Juve a 54 punti e resta a –3 dal Como quarto. Primo tempo di dominio per i giallorossi ma con una sola reale c ... sport.sky.it

La prima rete di Robinio Vaz con la Roma regala il successo sul Lecce: 1-0Il giovane talento francese decisivo nella sfida con i salentini, a segno nella ripresa. Hermoso salva sulla linea il colpo di testa di Pierotti. rainews.it

1° gol in Serie A per Robinio Vaz che sblocca Roma-Lecce! facebook

Mancini, infortunio al polpaccio in Roma-Lecce: da valutare per la Nazionale #SkySport #SkySerieA x.com