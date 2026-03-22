Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Si è chiuso il match tra Roma e Lecce. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Ghilardi. Queste le sue parole: “Non ci siamo detti nulla di speciale. Robinio Vaz? Siamo contenti per lui, è giovane, umile e nelle ultime partite si sono viste le sue qualità. Posizione? A destra mi trovo meglio sulle uscite, ma alla fine non c’è differenza per me”. Rispondendo alla nostra domanda: “Sapevamo che dovevamo riunirci. La fase difensiva è molto importante, ma non si parla solo della difesa bensì di tutta la squadra.”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lecce 1-0, Ghilardi in conferenza stampa: “Siamo contenti per Robinio Vaz”

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