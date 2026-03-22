Terminato il match tra Roma e Lecce. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico ospite Di Francesco. Queste le sue parole: “Doppio attaccante? Non penso che abbiamo le caratteristiche per fare questo gioco per una questione di equilibrio. A me piace una squadra che si muova in un’altra maniera. Quando giochi queste gare devi concretizzare al meglio le occasioni che hai. Abbiamo il peggior attacco del campionato e un motivo ci sarà. Malen era molto bravo ad allungare i due difensori, eravamo in ritardo nelle pressioni. L’intenzione della gara era non essere troppo bassi, ma neanche troppo alti. Jankto? Gossip, social non mi piacciono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lecce 1-0, Di Francesco in conferenza stampa: “Jankto? Gossip e social non mi piacciono”

Articoli correlati

Conferenza stampa Di Francesco post Juve Lecce: le sue dichiarazioniPAREGGIO – «Siamo il Lecce, giochiamo con la Juventus, se non avessimo avuto quell’atteggiamento per 90' saremmo usciti con le ossa rotte.

Conferenza stampa Di Francesco post Lecce Inter: «C’è rammarico, troppo forti»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Lecce 1 0 Di Francesco in...

Temi più discussi: Roma-Lecce, tra Champions e lotta salvezza; Roma-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni; L’arbitro di Roma – Lecce, fischia Sacchi: 7 vittorie in 18 partite con i giallorossi; Serie A: Roma-Lecce in campo domenica alle 18 DIRETTA.

Roma-Lecce 1-0: video, gol e highlightsProsegue la rincorsa della Roma a un posto Champions. La squadra di Gasperini aggancia la Juve a 54 punti e resta a –3 dal Como quarto. Primo tempo di dominio per i giallorossi ma con una sola reale c ... sport.sky.it

Serie A, Roma-Lecce 1-0: la decide Robinio VazRobinho Vaz esulta dopo aver segnato contro il Lecce (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)Robinho Vaz ... msn.com

Hermoso e Vaz lanciano la Roma, nel Lecce spicca l’ottima prestazione di Tiago Gabriel L’analisi dei voti di @fedezille #Fantacalcio #SerieA facebook

Niente interviste dopo la vittoria della Roma sul Lecce per Gasperini: l'allenatore non ha voce x.com