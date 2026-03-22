roma lecce 1 0 calcio

Con un gol di Robinio Vaz nel secondo tempo la Roma ha superato il Lecce. I giallorossi pugliesi hanno disputato una buona partita, così come con il Napoli ma al dunque non hanno concretizzato con dei punti in classifica. Nella graduatoria del campionato di calcio di serie A ora la formazione salentina condivide la terzultima posizione con la Cremonese. Situazione molto pericolosa. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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