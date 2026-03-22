A Pontida, davanti al monastero di San Giacomo, si sono radunati già alcuni centinaio di militanti leghisti per i funerali di Umberto Bossi, che inizieranno alle 12. Durante la cerimonia, sono stati ripetuti gli slogan “Roma ladrona”. La folla si prepara a rendere omaggio al fondatore della Lega, mentre i partecipanti si riuniscono in modo spontaneo.

AGI - Sono già qualche centinaio i militanti leghisti che si sono radunati davanti al monastero di San Giacomo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi che si celebreranno a partire dalla 12. Accanto a loro è stato installato un maxi schermo da dove potranno seguire la cerimonia. Diversi i cori lanciati come "Bossi Bossi", "Padania libera" "Libertà libertà" e "Roma ladrona il nord non perdona". Accanto all'abbazia è stato appeso uno striscione con la scritta in verde "Grazie Capo. La tua storia vivrà sempre con noi". Tra i primi big ad arrivare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Roma ladrona", ai funerali di Bossi tornano gli slogan della 'prima' Lega

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