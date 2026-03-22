A Piana del Sole, nella periferia ovest di Roma, si è verificata un'esplosione che ha coinvolto diverse palazzine. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, mentre si contano numerosi feriti e circa 70 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La situazione resta sotto controllo mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

Domenica di terrore a Piana del Sole nel quadrante sud della Capitale a ridosso della Roma-Fiumicino. Dalle prime informazioni due palazzine sarebbero crollate a causa di una potente esplosione. Ci sarebbero due persone ferite in modo grave e ricoverate in ospedale in codice rosso e i vigili del fuoco, arrivati sul posto, stanno soccorrendo altre due persone rimaste sotto le macerie. La potente deflagrazione ha danneggiato anche altri palazzi vicini e circa 70 persone sono state sfollate. Dai primi accertamenti a causare l'esplosione dei due edifici in via Tavagnasco, angolo via Cigliè, sarebbe stata una fuga di gas prodotta da una bombola di gpl. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, esplosione coinvolge più palazzine: molti feriti, 70 persone sfollate

Articoli correlati

Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma.

Esplosione in una fabbrica, è strage: 18 morti e molti feritil boato è arrivato all’alba, quando la luce era ancora incerta e il turno del mattino stava per entrare nel vivo.

Verona, esplosione durante sgombero: morti 3 carabinieri. Presi fratello e sorella a Castel D'Azzano

Contenuti e approfondimenti su Roma esplosione coinvolge più palazzine...

Temi più discussi: Esplosione e crollo al Parco degli Acquedotti: due morti, indagini sull’ipotesi anarchica (Giancarlo Cavalleri); Sky TG24 Numeri, domande e risposte: dai carburanti alle bollette; Tra i sovversivi di Foligno Cosa è La Faglia il circolo anarchico di Sara Ardizzone morta nell’esplosione.

Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmattino.it

Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma ... fanpage.it

A pochi chilometri dal centro di Roma, nella parte nord-est della città, la Riserva Naturale della Marcigliana conserva un paesaggio che sembra appartenere a un’altra epoca. Con i suoi oltre 4mila ettari di campi, colline e boschi, custodisce uno dei tratti più facebook

Disegni e dediche dei bimbi di una scuola a Roma ai carabinieri al seggio. Lasciati nell'aula destinata alle operazioni elettorali #ANSA x.com