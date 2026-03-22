Roma crollano due palazzine a Piana del Sole

A Piana del Sole, periferia di Roma, due palazzine sono crollate dopo un'esplosione che si pensa sia stata causata da una fuga di gas. L’incidente ha costretto circa 70 persone a lasciare le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le strutture sono state dichiarate inagibili e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area.

Una palazzina è esplosa a Piana del Sole a Roma, nelle periferie, pare sia stata una fuga di gas: si contano circa 70 sfollati Paura a Roma dove improvvisamente è esplosa una palazzina in zona Piana del Sole, verso la parte ovest della città, in periferia. A causate l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas da una bombola a causare l’esplosione e il crollo di una palazzina in località Piana del Sole, a Roma. Il bilancio al momento è di due persone ferite ma stando ad una prima rilevazione non dovrebbero esserci morti. Sono circa 70 le persone sfollate.L’esplosione ha danneggiato anche due palazzi tra via Tavagnasco e via Cigliè. Un boato improvviso, poi il crollo intorno alle 13: paura a Piana del Sole, nella zona sud- ovest di Roma, dove un’esplosione ha colpito l’area tra via Ciglié e via Tavagnasco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, crollano due palazzine a Piana del Sole Articoli correlati Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. Ipotesi fuga di gas da una bombolaUna violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in località Piana del Sole, nella zona di Ponte Galeria, a Roma. Roma, esplosione a Piana del Sole: crolla palazzina, 2 feritiUn’esplosione ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di altri due palazzi a Roma, in zona Piana del Sole. Esplosione a Piana del Sole, crollano diverse palazzine: due feriti Altri aggiornamenti su Roma crollano due palazzine a Piana del... Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. Ipotesi fuga di gas da una bombolaViolenta deflagrazione a Piana del Sole causata probabilmente da una fuga di gas. Danneggiati anche edifici vicini. ilfattoquotidiano.it Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si appre ... msn.com