Venerdì sera alle 22,30 un incendio è divampato in un cantiere nel centro, in via della Pace 23. Un ex senatore ha chiamato i soccorsi dopo aver visto le prime fiamme che si alzavano dall’edificio in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, che ha interessato l’intera struttura in fase di realizzazione.

"Ho visto alzarsi una prima lingua di fuoco e ho subito capito che c’era forte pericolo". L’ex senatore Massimo Mallegni è stato colui che venerdì sera attorno alle 22,30 ha lanciato l’allarme per l’abitazione in costruzione in via della Pace 23 che ha preso completamente fuoco. Fortunatamente a quell’ora all’interno del cantiere non si trovava nessuno e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il propagarsi delle fiamme alle ville adiacenti. La scena, per chi ha assistito, è stata spaventosa e surreale, con l’immenso incendio che ha letteralmente avvolto l’immobile nel cuore del paese: vista infatti la gran quantità di fumo sprigionata, è stata anche allertata l’Arpat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo in un cantiere al Forte. Paura in pieno centro

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