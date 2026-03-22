I rappresentanti dei Verdi hanno chiesto di continuare a monitorare la Roggia Colturana, un canale dove per anni sono stati sversati scarichi industriali. Le analisi di Arpa evidenziano che la condizione ambientale rimane delicata e richiede attenzione costante. La richiesta si inserisce in un contesto di controllo e verifica delle condizioni della zona.

"Per anni, in quel canale sono stati sversati anche scarichi industriali. Tuttora, alla luce delle analisi di Arpa, la situazione ambientale risulta delicata. Si continui a monitorare e si verifichi che tutte le realtà della zona artigianale si siano nel frattempo allacciate al collettore fognario". È questa la posizione di Legambiente, Wwf e Associazione per il Parco agricolo Sud Milano rispetto alla roggia Colturana, corso d’acqua che per anni è stato inquinato dagli scarichi abusivi provenienti dalla vicina area industriale. Nei giorni scorsi il Comune ha comunicato che l’allerta è (quasi) del tutto rientrata, con 44 aziende su 45 che si sono nel frattempo allacciate alla conduttura comunale, e un’ultima utenza che è in procinto di farlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roggia Colturana, i “verdi”: "Continuate a monitorare"

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