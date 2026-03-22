Robert Pattinson ha scelto un paio di scarpe da papà da vero intenditore

L’attore Robert Pattinson è stato visto indossare un paio di scarpe da papà, scelto con attenzione da un vero esperto. Le calzature sono state notate durante un’uscita pubblica, attirando l’attenzione di fotografi e curiosi. La sua scelta di stile è stata commentata sui social e sui siti di moda, dove si evidenzia la tendenza di adottare un look retrò. Tutti i prodotti mostrati sono selezionati dai redattori di GQ Italia.

Gli outfit da papà si sono evoluti notevolmente nel corso dei decenni, ma i loro elementi fondamentali — che si tratti di un gilet di maglia con pantaloni chino o di una camicia di flanella con pantaloni da lavoro — rimarranno sempre cool. Prendiamo, ad esempio, il neo-papà Robert Pattinson, che è appena passato al Jimmy Kimmel Live! sfoggiando un’interpretazione esemplare del moderno “dad fit”. Dopo una raffica di apparizioni mediatiche per promuovere il suo prossimo film The Drama, una dramedy in arrivo che vede anche la partecipazione di Zendaya, Pattinson si è presentato negli studi di Kimmel in pieno stile Pattinson, dai suoi invidiabili capelli spettinati agli occhiali Dior dalla montatura squadrata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Robert Pattinson ha scelto un paio di scarpe da papà da vero intenditore Articoli correlati Per la campagna promozionale del film The Drama, in cui recita a fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha scelto un ensemble total white di The RowPer la campagna promozionale del film The Drama, in cui recita a fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha scelto un ensemble total white di The Row... Flavio Cobolli scende in campo a Miami con un orologio da vero intenditoreIn questi giorni il profilo Instagram di Flavio Cobolli è diventato una piccola ossessione. Tutti gli aggiornamenti su Robert Pattinson Temi più discussi: The Drama, Robert Pattinson e Zendaya in abito da sposa alla première a Los Angeles. FOTO; The Batman 2 sarà molto diverso: Robert Pattinson crede che la sceneggiatura sia straordinaria; Robert Pattinson: Ora che l'isteria si è placata, ripenso a Twilight con affetto; Robert Pattinson rompe il silenzio su The Batman 2: sarò qualcosa di straordinario. Robert Pattinson ha scelto un paio di scarpe da papà da vero intenditoreGli outfit da papà si sono evoluti notevolmente nel corso dei decenni, ma i loro elementi fondamentali — che si tratti di un gilet di maglia con pantaloni chino o di una camicia di flanella con pantal ... gqitalia.it Robert Pattinson prende in giro The Batman - Part II: La sceneggiatura è straordinariaAnche rispetto al primo film, Pattinson è profondamente colpito e sorpreso dalla direzione che prende Bruce Wayne. gamereactor.it Robert Pattinson anticipa grandi novità per #TheBatman2, il sequel di The Batman diretto da Matt Reeves: "Sarà un film speciale e sorprendente". x.com All'epoca volevo andare avanti e lasciarmelo alle spalle, ma con il trascorrere degli anni e la fine dell'isteria, ora riesco realmente a ripensare a Twilight con affetto". Robert Pattinson è tornato a parlare della sua esperienza con Twilight, ammettendo che la fam facebook