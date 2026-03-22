Rivive il mito di Jeff Buckley Star gentile a Cesena e Correggio

Negli anni Novanta, in Emilia-Romagna, i concerti più spettacolari si svolgevano spesso nelle città di Cesena e Correggio. Le serate erano organizzate principalmente nei club e nelle feste dell’Unità, che durante l’estate attiravano band e artisti di spicco, creando un’atmosfera unica e vivace per gli appassionati di musica. Recentemente, il mito di Jeff Buckley è stato rivisitato in queste località con eventi dedicati alla sua musica.

Ma che fortuna avevamo noi in Emilia-Romagna, negli anni Novanta, che tutti i concerti più pazzeschi passavano da qui? Un motivo c’era, ed erano i club e le feste dell’Unità, che in estate dettavano l’agenda più cool. A quella di Correggio, 15 luglio 1995, Jeff Buckley si esibì per la seconda volta, dopo che, cinque mesi prima, il 17 febbraio, era stato al Vidia di Cesena. Sul palco dell’estate sfoggiava un look che oggi torniamo a vedere sulle passerelle e addosso alla fashioniste, e per cui ci scappa un sorriso: pantaloncini da ciclista, t-shirt rosa, anfibi da cui spuntava il calzino bianco. Un ragazzo dall’aria gentile, così di basso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivive il mito di Jeff Buckley. Star gentile a Cesena e Correggio Articoli correlati Leggi anche: Jeff Buckley torna al cinema: il ritratto intimo di un mito Leggi anche: Arriva al cinema il docufilm “It’s never over: Jeff Buckley” It's Never Over, Jeff Buckley - Recensione a tre voci del film documentario di Amy J. Berg Una raccolta di contenuti su Jeff Buckley Discussioni sull' argomento Rivive il mito di Jeff Buckley. Star gentile a Cesena e Correggio; Jeff Buckley: la playlist del film (subito primo al box office). Jeff Buckley: la playlist del film (subito primo al box office)Passano gli anni, ma l'amore dei fan per Jeff Buckley non passa. È volato subito al primo posto del box office di Cinetel It's never over: Jeff Buckley, il docufilm che ripercorre la parabola umana ... rockol.it L’Italia s’innamora di Jeff Buckley (grazie a Brad Pitt): boom d'incassi e clamoroso bis al botteghinoDopo il boom al botteghino, il docufilm su Jeff Buckley torna in sala il 24 marzo: un viaggio intenso tra musica, archivi inediti e mito. libero.it È davvero “never over” Dopo il successo delle prime proiezioni, la storia di Jeff Buckley continua al cinema! #ItsNeverOver #JeffBuckley torna in REPLICA a #CinecityMantova martedì 24 marzo alle 21! - facebook.com facebook #RadioSubasioMusicClub @MetaErmal quale artista del passato vorrei far tornare per un duetto Jeff Buckley non mi guarderebbe neanche ma ci proverei! #RadioSubasio x.com