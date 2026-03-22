Riuscirà l’Inter a perdere anche questo scudetto? Non vince nemmeno a Firenze è l’ora del panico

L'Inter si fa raggiungere anche dalla Fiorentina (come contro l'Atalanta) e adesso vivranno due tranquille settimane di paura. Padre Chivu dovrà intensificare le preghiere Adesso è ufficiale: è panico tra gli interisti. Come per i socialisti quando scattava l’ora legale. La domanda è: come si dice a Milano se la stanno facendo addosso? L’Inter non vince nemmeno a Firenze, pareggia per 1-1 e ormai non vince da un mese, da Inter-Genoa 2-0. Due punti in tre partite. E a otto giornate dal termine l’Inter di padre Chivu (stasera in tribuna) ha sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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