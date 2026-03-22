Ritrovata la Nissan Skyline Gtr di Fast and Furious | era nascosta da 18 anni

Una Nissan Skyline GTR, protagonista del film 2 Fast 2 Furious, è stata ritrovata dopo 18 anni. La vettura si trovava in Norvegia, dove il proprietario l’aveva conservata nel salotto di casa. La macchina non era stata vista in pubblico da molto tempo e ora è stata recuperata. La scoperta ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Era completamente sparita dai radar la Nissan Skyline Gtr protagonista di 2 Fast 2 Furious, secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al mondo dei motori. Utilizzata nella spettacolare scena iniziale, in cui sfreccia per le vie di Miami guidata da Paul Walker, la Skyline Gtr serie R34 argento con strisce blu era subito divenuta un'icona tra gli appassionati di auto elaborate. Eppure, una volta terminate le riprese, solamente uno degli esemplari utilizzati è rimasto nelle mani della casa produttrice Universal, mentre di tutte le altre vetture utilizzate se ne sono rapidamente perse le tracce. Da qui, sono nate numerose (e spesso fantasiose) teorie tra gli appassionati della saga, curiosi di scoprire dove si celasse uno dei veri e propri emblemi della cultura automobilistica dei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ritrovata la Nissan Skyline Gtr di Fast and Furious: era nascosta da 18 anni Articoli correlati Leggi anche: Fast Forever, l'ultimo film della serie Fast & Furious, è in arrivo. Ecco tutto quello che sappiamo Fast & Furious: Vin Diesel annuncia la data di uscita del prossimo filmL'attore, coinvolto anche come produttore del franchise, ha svelato che i fan potranno vedere il prossimo capitolo della storia nel 2028. Tutto quello che riguarda Nissan Skyline Gtr Temi più discussi: Nascosta per 18 anni, ritrovata in Norvegia la Nissan Skyline di 2 Fast 2 Furious; Ritrovata la Nissan Skyline R34 di 2 Fast 2 Furious: il mito di Paul Walker riemerge dopo 20 anni; Ritrovata dopo 20 anni la Nissan Skyline R34 GT R di Paul Walker; Ritrovata in Norvegia la Nissan Skyline usata da Paul Walker in 2 Fast 2 Furious. La Mia Auto: tutteLa protagonista a quattro ruote di 2 Fast 2 Furious riappare dopo un lungo oblio. Si nascondeva in Norvegia, dove il proprietario la teneva nel salotto di casa. Vale ben più di un milione di euro ... gazzetta.it Ritrovata la Nissan Skyline R34 di 2 Fast 2 Furious: il mito di Paul Walker riemerge dopo 20 anniLa Nissan Skyline GT-R R34 utilizzata in 2 Fast 2 Furious e guidata da Paul Walker è stata ritrovata in Norvegia, dove era custodita lontano dai riflettori da quasi vent’anni. Dopo essere stata ... automoto.it Dopo quasi vent'anni di mistero, la Nissan Skyline GTR R34 protagonista di 2 Fast 2 Furious è tornata alla luce. L'auto, guidata da Paul Walker nei panni di Brian O'Conner, era sparita dai radar subito dopo le riprese del film. Per 18 anni è rimasta custodita gel facebook Nascosta per 18 anni, ritrovata in Norvegia la Nissan Skyline di 2 Fast 2 Furious x.com