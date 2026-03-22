In via Lazzaro Palazzi, si apre un portale che trasporta gli ospiti in un angolo d’Africa dove i profumi delle spezie raccontano storie millenarie. Il ristorante Injera rappresenta un’oasi di autenticità nel panorama della ristorazione etnica milanese, guidato dalla passione di Yonas, che da anni si dedica con dedizione alla cucina tradizionale eritrea ed etiope. A due passi dalla Stazione Centrale e dalle fermate della metropolitana di Porta Venezia, Repubblica e Centrale, questo locale familiare ha conquistato il palato di chi cerca sapori genuini e un’esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. La cucina dell’altopiano: tradizione e sapori ancestrali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Ristorante Injera: cucina eritrea ed etiope autentica a Porta Venezia

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