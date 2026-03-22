riscatto sasso e progresso devono correre

Oggi il Sasso Marconi, guidato dal nuovo allenatore Carlo Alberto Bertone, scenderà in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La squadra ha deciso di puntare tutto sulla partita, che rappresenta un momento importante della stagione. Nessun altro risultato sarà accettato, poiché il club ha scelto di affrontare l’impegno senza alternative.

Scenderà in campo oggi con un solo risultato a disposizione il Sasso Marconi del nuovo tecnico Carlo Alberto Bertone. Alle 14,30, al ‘Carbonchi’, il team gialloblù ospiterà il fanalino di coda Tuttocuoio con il grande imperativo rappresentato dalla vittoria. Quando all’appello mancano sette partite, la situazione del Sasso è tutt’altro che rosea. Quintultimi a quota 24, capitan Geroni e compagni pagano quattro lunghezze di svantaggio dalla zona salvezza, ma, con una vittoria casalinga, il gap si potrebbe assottigliare. Tre punti oggi contro il Tuttocuoio permetterebbero al Sasso di risollevare non solo la classifica, ma anche e soprattutto morale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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