Le due società di distribuzione, Cat People e Cinematocco, stanno riproponendo nelle sale il film di Bellocchio intitolato

A sessant’anni dalla sua uscita, I pugni in tasca di Marco Bellocchio torna in sala dal 23 marzo grazie al lavoro congiunto di Cat People e Cinematocco. Non una semplice operazione celebrativa, ma un progetto che nasce dall’incontro tra una giovane distribuzione indipendente e una realtà associativa impegnata a ripensare il rapporto tra cinema, territorio e pubblico. Cat People, fondata da Raffaele Petrini e Alessandro Tavola, negli ultimi anni si è distinta per un approccio personale alla distribuzione: riportare in sala film del passato lavorando sulla loro unicità e costruendo attorno a ogni uscita un contesto nuovo, capace di dialogare con il pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riportare in sala I pugni in tasca di Bellocchio, intervista ai distributori Cat People e Cinematocco

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