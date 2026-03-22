Riga | Valeriani trionfa con 5 ippon Andreini sale sul podio

Nella capitale lettone di Riga, domenica 22 marzo 2026, il judoka Valeriani ha vinto cinque incontri con ippon, mentre Andreini è salito sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di atleti italiani che hanno ottenuto risultati di rilievo nel torneo internazionale. La giornata ha confermato la presenza forte della squadra italiana nel panorama del judo europeo.

Nella capitale lettone di Riga, il judo italiano ha scritto una pagina gloriosa domenica 22 marzo 2026. Leonardo Valeriani delle Fiamme Gialle si è imposto senza mai subire un punto, vincendo tutte le sue cinque sfide con l’ippon. Il successo azzurro continua con Pietro Andreini che sale sul terzo gradino del podio nei -60 kg. L’evento della European Cup Seniores ha l’Italia dominare il tabellone grazie a prestazioni individuali di altissimo livello. Mentre Valeriani ha mostrato una gara perfetta, altri atleti come Bosis e Maddaloni hanno ottenuto risultati di classifica rispettivamente quinto e settimo posto. L’assenza di punti concessi dal campione dei -73 kg sottolinea la sua supremazia assoluta nel torneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riga: Valeriani trionfa con 5 ippon, Andreini sale sul podio Articoli correlati Ciclocross, Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23. Viezzi sale sul podioSi è da poco conclusa la prova Under 23 maschile di Hoogerheide, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Pgf sale sul podio a TorinoGrande novità quest’anno per la ginnastica artistica maschile targata Palestra Ginnastica Ferrara, con la partecipazione al campionato di Serie C...