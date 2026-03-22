Dal 1995 Ricky Tognazzi è il marito di Simona Izzo, con la quale condivideva la sua vita già da nove anni. Un amore che è nato quando i due avevano già una carriera ben salda nel mondo dello spettacolo, lui come produttore, doppiatore e attore, lei anche. In un’intervista Ricky Tognazzi aveva raccontato un aneddoto legato alla proposta di matrimonio arrivata dalla Izzo: “ Voleva sposarmi ma non mi sentivo pronto. Mentre andavamo in macchina a trovare mia madre lei mi fa una scenata che dura dal casello di Roma nord fino a Ventimiglia – aggiunge – cercavo di spiegarle che il matrimonio non era necessario, che avevamo una casa in comune, un lavoro in comune, persino il conto in banca in comune e a un certo punto le chiesi: perché dobbiamo sposarci? La sua risposta fu solenne: per educazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ricky Tognazzi è il marito di Simona Izzo, il loro segreto: “C’è ancora passione e gelosia tra noi”

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