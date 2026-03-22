Ricky Cardani | Mi amputai la mano per fare snowboard A Cortina sono crollato in un buco nero

Riccardo "Ricky" Cardani si è raccontato a Fanpage.it. Campione di Snowboarder, ha vissuto le Paralimpiadi di Milano Cortina in un modo assolutamente unico, anomalo. Cadendo per ben due volte e subendo altrettanti traumi cranici, ma senza mollare di un millimetro. Come nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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