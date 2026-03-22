Il bagno de La Bussola a Marina di Pietrasanta riapre dopo essere stato chiuso. È il terzo anno consecutivo che lo riapre Novelli, che spiega che la decisione è stata presa in risposta alle richieste dei clienti. La discoteca, situata sulla riviera toscana, ha ripristinato i servizi igienici per garantire un miglioramento dell’esperienza dei frequentatori.

Marina di Pietrasanta, 22 marzo 2026 – Per un Bussola, intesa come discoteca, che salvo sorprese anche quest’estate avrà i riflettori miseramente spenti, c’è un’altra Bussola, intesa come retrostante stabilimento balneare, che invece andrà avanti nel segno della continuità dopo aver rischiato seriamente di non partire. Milena Novelli, imprenditrice di La Spezia, gestirà infatti lo stabilimento per il terzo anno di fila dopo essere stata letteralmente travolta dall’affetto dei clienti del bagno che le hanno chiesto a gran voce di non mollare. Già decisa la data dell’apertura, in agenda il 1° maggio, insieme alla conferma di alcuni posti di lavoro e l’arrivo di nuovi, per un totale di una decina di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre il bagno La Bussola. Per Novelli è il terzo anno: “Ce l’hanno chiesto i clienti”

Articoli correlati

Leggi anche: Domenico morto dopo il trapianto, i medici austriaci: “Avevamo il ghiaccio buono, non ce l’hanno chiesto”

Lite e fuga in via Novelli a Bergamo: arrestato un 32enne per spaccio. È il terzo in una settimanaGli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni arrivate al Comando per la presenza di persone sospette e hanno trovato in corso un acceso...