Riaperta la passerella danneggiata | Tempi lunghi | ora più sicurezza

Dopo quasi cinque mesi di chiusura, la passerella sopraelevata sulla Via Cesare Battisti è stata riaperta al traffico. I lavori di ripristino, che hanno riguardato i danni alla struttura, sono stati completati e la passerella ora garantisce maggiore sicurezza. La riapertura è stata annunciata ufficialmente, segnando la fine di un intervento che ha richiesto tempi più lunghi del previsto.

Lavori alla passerella sopraelevata ultimati, sicurezza ripristinata e, a quasi cinque mesi dalla chiusura, riapre al traffico la Via Cesare Battisti. Il 27 ottobre il manufatto di collegamento elevato fra vecchia e nuova sede comunale fu “centrato” dal braccio meccanico di un mezzo d’opera per la posa della fibra. "I tempi sono stati lunghi - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - per le necessarie verifiche tecniche e assicurative, indispensabili per capire l’entità del danno e garantire un intervento corretto e duraturo". L’ordinanza di riapertura è stata siglata l’altra mattina. Via libera, ma maglie più strette. Per garantire la sicurezza, impedire che incidenti come quello di ottobre si ripetano e migliorare la viabilità scattano divieto di transito ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate e limite di velocità a 30 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riaperta la passerella danneggiata: "Tempi lunghi: ora più sicurezza" Articoli correlati Tegola Yildiz, tempi di recupero più lunghi: c’è la data del rientroNuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz dopo l’infortunio accusato contro il Parma: le ultimissime. Ponte Brivio. Tempi più lunghi per i soccorsiBRIVIO (Lecco) Tempi di soccorso molto più lunghi nell’Isola Bergamasca per i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. Una selezione di notizie su Riaperta la passerella danneggiata... Argomenti discussi: Riaperta la passerella danneggiata: Tempi lunghi: ora più sicurezza; Via Battisti riapre dopo che un'autoscala aveva danneggiato la passerella del Municipio. Ma con delle novità. Ponte al Pino, riaperta la circolazione ferroviaria. La passerella, i lavori e i prossimi step: cosa succede adessoFirenze, 25 gennaio 2026 – E’ ripresa nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 per consentire i lavori al ... lanazione.it