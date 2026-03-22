Report risultato gol segnati da McGinn e Watkins in Premier League

2026-03-22 20:36:00 Giorni caldissimi in redazione! Ollie Watkins ha definito “enorme” la vittoria dell’Aston Villa in casa contro il terzo ultimo West Ham, dopo che l’attaccante ha segnato per la prima volta in sette partite di Premier League aiutando la squadra quarta in classifica a spostarsi di un punto dietro il Manchester United. In una settimana in cui è stato escluso dalla squadra inglese, Watkins è scivolato nel secondo gol di Villa al 68esimo minuto dopo che Mads Hermansen non è riuscito a trattenere il tiro di Morgan Rogers. “Tutte le squadre intorno a noi hanno giocato prima e hanno perso punti, quindi sapevamo il lavoro da fare”, ha detto Watkins (tramite il sito web di Villa), riferendosi alle sconfitte di Liverpool e Chelsea immediatamente sotto i Villans e al pareggio dello United a Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Report, risultato, gol in Premier League2026-01-01 21:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serie di quattro vittorie consecutive del Liverpool in tutte le...

Leggi anche: Report, risultato, gol della Premier League – e cosa è andato storto per il “terribile” Villans

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Premier League

Argomenti discussi: Report risultati e gol mentre i Gunners raggiungono i quarti di finale.

Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornataPasso falso del Manchester City che pareggia 1-1 in casa del West Ham: un risultato che fa sorridere l'Arsenal, che vince col brivido contro l'Everton, per 2-0 con le reti di Gyokeres e Dowman nel fin ... sport.sky.it

Premier League, risultati e highlights della 18^ giornataLa 18^ giornata sorride alle big: il City vince 1-2 in casa del Nottingham e l'Arsenal batte il Brighton 2-1. Stesso risultato per il Liverpool contro un Wolverhampton sempre più ultimo, nel giorno ... sport.sky.it