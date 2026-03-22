Matteo Renzi si schiera a favore della libertà di coscienza, mentre Carlo Calenda sostiene il sì. I due ex alleati del riformismo si sono nuovamente divisi, confermando le differenze politiche tra loro. Renzi si prepara a sfruttare tutte le opportunità, mentre Calenda guarda a destra nel suo orientamento. La separazione tra i due appare netta anche in questa fase.

I due ex gemelli diversi del riformismo si sono separati anche questa volta. Carlo Calenda per il sì, Matteo Renzi è per la libertà di coscienza. Il primo al fianco del centrodestra, il secondo per non scontentare Schlein e company è rimasto nell’ambiguità. Ha scelto di non scegliere il leader di Italia viva. Si è mosso con la testa e non con la pancia per non dilapidare un posizionamento ben radicato all’interno del campo largo. Renzi ha investito sul centrosinistra, si è candidato a fare il padre nobile del futuro campo largo. Per lui la partita è win win. Se vince il No, cercherà di eterodirigere la segretaria del Pd. E proverà a riunire tutti i ramoscelli centristi - da Silvia Salis a Ernesto Maria Ruffini - attorno alla piattaforma schleniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi modalità win-win pronto a sfruttare tutto. Calenda guarda a destra

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