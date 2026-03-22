La sfida tra Rennes e Metz, in programma domenica 22 marzo 2026 alle 17:15, rappresenta uno scontro asimmetrico dove la classifica segna una distanza abissale tra i due contendenti. Mentre il Rennes si trova al settimo posto con ambizioni europee ancora vive, il Metz lotta disperatamente dall’ultimo posto con soli 13 punti a referto. L’incontro sarà visibile in streaming live attraverso piattaforme come Lottomatica, Sisal e Goldbet, offrendo ai tifosi un accesso diretto senza procedure complesse su dispositivi mobili o desktop. La squadra di Haise deve reagire subito dopo la recente sconfitta contro il Lille che ha interrotto una positiva serie di quattro vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rennes-Metz: il 7° contro l’ultimo, la sfida decisiva

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