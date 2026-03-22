Renault Captur primo contatto con la E-Tech | comfort e consumi da sballo

Il risveglio di Milano ha un suono tutto suo: il rotolamento degli pneumatici sul pavé umido, il rintocco dei tram che attraversano i bastioni e quel brusio frenetico che precede l’ora di punta. È in questo scenario che inizia la nostra prova a bordo della nuova Renault Captur E-Tech 160. Uscire dalla metropoli per puntare verso le strade tortuose che portano fuori porta non è solo un test dinamico, ma un viaggio al centro della filosofia voiture à vivre della Losanga. Il primo dato che balza all’occhio dal computer di bordo è sbalorditivo: nonostante i continui stop-and-go, la percorrenza sfiora i 29 km con un litro in città. Un design atletico che cattura lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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