Reggiani e Catania sono La coppia più sexy d’America

Reggiani e Catania sono stati definiti la coppia più sexy d’America. La loro presenza ha attirato l’attenzione durante l’evento al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, dove si avvicina la chiusura della stagione teatrale. La serata ha visto protagonisti i due attori, che hanno suscitato entusiasmo tra il pubblico presente. La loro partecipazione ha rappresentato un momento di grande interesse per la stagione in corso.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Si avvicina la chiusura di stagione al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco. Il prossimo sabato 28 marzo alle ore 21, appuntamento con Francesca Reggiani e Antonio Catania. I due attori sono L a coppia più sexy d’Americ a nella commedia di Ken Levine. Con Reggiani e Catania è in scena Francesca Maddalena. La traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann. La scenografia dello spettacolo è di Nicolas Hünerwadel, i costumi di Fabrizia Migliarotti. Marco Carniti firma la regia, assistito da Francesco Lonano. «La coppia più sexy d’America» è una commedia brillante che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo celeberrimi per una amatissima serie televisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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