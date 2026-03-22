Reggiana | furto al centro sportivo arrestato un cittadino

Nel cuore dello sport reggiano, un secondo furto ha colpito il centro sportivo della Reggiana in via Mogadisco. La notte tra venerdì e sabato, due individui hanno violato la sicurezza della struttura, sottraendo materiale tecnico e uno zaino. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di un cittadino gambiano di 30 anni, riconosciuto grazie alle riprese video che lo avevano immortalato durante l’irruzione. L’allarme è scattato alle 6:20 del mattino, quando il personale addetto al magazzino ha notato la mancanza degli oggetti. Le indagini hanno rivelato una connessione inquietante con un tentativo precedente avvenuto il 5 marzo, dove gli stessi indumenti sono stati rinvenuti presso il soggetto arrestato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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