Oggi e domani si svolge in 77 comuni del Veneto il voto per un referendum e le elezioni suppletive. Le urne sono aperte in 36 municipi della provincia di Rovigo e in 41 della provincia di Padova. Contestualmente, sono state sollevate polemiche e attacchi rivolti a due figure politiche, Fontana e Parodi, nel corso di questa tornata elettorale.

Per il Veneto sarebbe anche una tornata di elezioni suppletive: oggi e domani urne aperte in 77 Comuni, di cui 36 in provincia di Rovigo e 41 in provincia di Padova, per il voto nei collegi uninominali della Camera lasciati dai leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati rispettivamente presidente e assessore della Regione. Ma questa “coda” delle Politiche è inevitabilmente oscurata dal referendum sulla giustizia, che complessivamente vede chiamati alle urne 51,5 milioni di elettori (di cui 5,5 all’estero), con annesse polemiche. L'auto di Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati e sostenitore del “no”, è stata danneggiata sotto l'abitazione a Torino: finestrino in frantumi senza che dall'abitacolo sia stato portato via qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, voto e polemiche: aperte le urne. ?Attacchi a Fontana e Parodi

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