Prato, 22 marzo 2026 – Momenti di tensione questa mattina nella sede di Fdi a Prato dove tre giovani sostenitori del no al referendum avrebbero fatto irruzione nei locali. Lo rende noto Fdi di Prato. Il volontario che in quel momento si trovava all'interno della sede, si spiega in una nota, ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte. Dell'accaduto è stata informata la Digos, e il partito confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili. «Sono purtroppo questi i frutti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, tensioni a Prato nella sede di Fratelli d’Itali: “Insulti e minacce di morte”

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