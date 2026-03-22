Momenti di tensione nella sede di Fratelli d'Italia a Prato poco prima dell'apertura dei seggi per il referendum sulla giustizia: tre giovani sostenitori del No avrebbero fatto irruzione nei locali del partito di Giorgia Meloni. Lo ha reso noto FdI di Prato. Il volontario che in quel momento si trovava all'interno della sede, si spiega in una nota, ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte. Dell'accaduto è stata informata la Digos, e il partito confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, tensione nella sede FdI a Prato: irruzione e minacce a un volontario

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