Referendum sulla giustizia Oggi e domani si vota | quasi 300mila elettori

Oggi e domani si svolge il referendum costituzionale sulla giustizia, con quasi 300.000 elettori coinvolti. Nel solo Comune, sono 290.000 le persone chiamate alle urne per esprimersi sulla materia. La consultazione riguarda le modifiche proposte alla costituzione e si svolge in due giorni consecutivi. La partecipazione si concentra principalmente nel territorio comunale.

Oggi e domani si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia. Nel solo Comune, gli elettori sono 290.209 cittadini, chiamati alle urne per il voto popolare sulla riforma Nordio. I luoghi di voto sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono stati allestiti 445 seggi ordinari, 364 seggi estero e 16 seggi speciali. Totale: 825 seggi in totale. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto il quorum perché la consultazione sia valida: vincerà, delle due opzioni, quella che incasserà il 50%+1 dei voti validi. Novità: gli elettori non sono più suddivisi per genere, ma in due elenchi separati e ordinati per cognome in ordine alfabetico (A-L e M-Z). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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