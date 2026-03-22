Il referendum sulla giustizia ha visto una partecipazione significativa, con un alto numero di votanti che potrebbe segnare un punto di svolta. Tuttavia, il voto dei fuorisede, principalmente studenti universitari e giovani, è stato compromesso da un problema organizzativo che ha coinvolto questa categoria, limitando di fatto la loro possibilità di esprimersi.

Il primo punto di svolta potrebbe essere nel numero di votanti, nonostante il pessimo intoppo sui fuorisede per lo più studenti universitari, e quindi giovani costretti a pochi giorni dagli spostamenti per le vacanze di Pasqua a rinunciare a un sacrosanto diritto (concesso invece in altre occasioni). Al di là dei calcoli di parte a chi conviene cosa, in rapporto all'affluenza una vasta partecipazione alle urne sarebbe un bel segnale di democrazia, e perciò di interesse, a maggior ragione su un tema (la giustizia) che sembra aver riscaldato i cuori dopo aver esasperato gli animi. Sì e No si sono divisi umori e piazze. Qual è il quadro che ne deriva? La giustizia non funziona come dovrebbe: lungaggini, incrostazioni, sbilanciamenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum sulla giustizia: la democrazia è partecipazione ma stavolta è pacificazione

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