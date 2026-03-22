Referendum sulla giustizia Ecco cosa c’è da sapere

Oggi e domani si svolge il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Sono 75.921 i cittadini di Pesaro che sono chiamati a votare, con le urne aperte dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. La consultazione riguarda la modifica delle norme costituzionali relative al sistema giudiziario. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare in tutta la città.

Sono 75.921 i pesaresi che potranno recarsi alle urne, oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Uffici anagrafici. Per favorire sul territorio il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati, è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici. A seguire il dettaglio degli orari. Sede centrale (largo Mamiani 28): oggi dalle 7 alle 23; domani dalle 7 alle 15; sportello del Municipio di Monteciccardo (via Roma 33): oggi dalle 7 alle 23; domani dalle 8.30 alle 15; Sportello di Villa Fastiggi (via Concordia s.n.): oggi dalle 8 alle 13 e domani dalle 8.30 alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si può votare anche domani dalle 7 alle 15. Il referendum costituzionale non prevede il quorum. Nel Bresciano chiamati al voto più di 950mila cittadini - facebook.com facebook

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